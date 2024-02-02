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Куда предложено инвестировать пенсионные накопления казахстанцев?

Фотография для новости Куда предложено инвестировать пенсионные накопления казахстанцев?

Фотография взята с сайта tengrinews.kz

Эксперт по энергетике Петр Своик на пресс-конференции в Астане 2 февраля 2024 года предложил инвестировать средства Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в энергетику, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Петр Своик считает, что политика «тариф в обмен на инвестиции» – это самоубийство и для энергетики, и для всей экономики, и для населения.

«Инфраструктура не должна себя развивать за счет роста стоимости ее услуг», – мотивировал он.

Эксперт предложил через тариф обеспечивать эксплуатационные нужды энергетики, а инвестировать в развитие отрасли за счет целевых кредитов Нацбанка.

«Пусть Нацбанк опомнится и перестанет заниматься играми с курсами тенге, а займется инвестированием экономики. Запасы Нацфонда, которые хранятся в чужих, иностранных бумагах, то есть инвестируют чужие экономики, вполне можно было бы в определенной мере вкладывать в национальную экономику. И, наконец, у нас есть пенсионный фонд, в котором накоплено, внимание, больше 80 трлн тенге, и каждый год поступает свежих взносов в размере 2 трлн 100 млрд тенге. Куда идут эти средства? В накопительный пузырь – бесполезный для пенсионеров и бесполезный для экономики. Это очень длинные и очень надежные деньги, и если мы эти взносы начнет вкладывать в электросети и станции, а также городскую канализацию, то к моменту выхода на пенсию, эти деньги там 10 раз себя оправдают, сохранятся и та же энергетика вытащит для вас в виде хорошей пенсии, без ущерба для себя», – заверил Петр Своик.

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