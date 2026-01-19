В Костанае организованы специальные площадки для сбора отслуживших новогодних ёлок. Как сообщили в акимате города, мера направлена на удобство жителей и поддержание чистоты во дворах.
Советник акима Костаная Роман Гольштейн напомнил, что выбрасывать ёлки на обычные контейнерные площадки нельзя.
«Хотелось бы напомнить жителям о том, что отслужившие ёлки не являются твёрдыми бытовыми отходами. Они должны вывозиться на специализированные площадки, организованные акиматом, так как мешают вывозу мусора и ухудшают санитарное состояние дворовых территорий», — отметил он.
По информации акимата, пункты сбора размещены в разных частях города. В центральной части Костаная ёлки принимают на парковке за памятником Первоцелинникам. В северной части, на КСК, — на парковке Дворца бракосочетания. В южных микрорайонах деревья можно сдать в местах их продажи — на улице Арыстанбекова, где в декабре работал ёлочный базар. В западной части города пункт сбора организован на парковке Жастар сарайы. Ещё одна площадка расположена на улице Маяковского, возле ДК «Мирас». Жители жилых массивов Дружба и Амангельды, а также микрорайона Кунай могут отвезти ёлки на парковку возле конечной автобусной остановки.
Предполагается, что в дальнейшем все собранные деревья будут вывезены на полигон твёрдых бытовых отходов и складированы отдельно. Однако экологи считают такой подход не лучшим решением.
Председатель общественного фонда «Экологический клуб NECO» Наурызбек Бирмагамбетов предупреждает о возможных рисках.
«Не рекомендуется выбрасывать ёлки на общий полигон. Самый большой риск — это возгорание весной, когда деревья подсыхают. Достаточно искры, и может начаться пожар», — пояснил эколог.
Кроме того, он призвал неравнодушных жителей и волонтёров помочь с вывозом уже выброшенных во дворах ёлок на специально организованные площадки. По его словам, деревьям можно продлить полезный срок использования.
«Есть два метода. Первый — дробить ёлки и передавать дачникам и огородникам для мульчирования. Второй — отдавать фермерам для кормления коз и других домашних животных. Мы уже применяли такую практику с 2020 по 2024 год», — рассказал Наурызбек Бирмагамбетов.
Площадки для сбора новогодних ёлок будут работать в Костанае до 31 января.
Снег идёт, ветер меняется: зима в Костанайской области снова с характером
«Должны работать подготовленные люди»: в Костанае обсуждают охрану школ
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.