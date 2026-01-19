В Костанае организованы специальные площадки для сбора отслуживших новогодних ёлок. Как сообщили в акимате города, мера направлена на удобство жителей и поддержание чистоты во дворах.

Советник акима Костаная Роман Гольштейн напомнил, что выбрасывать ёлки на обычные контейнерные площадки нельзя.

«Хотелось бы напомнить жителям о том, что отслужившие ёлки не являются твёрдыми бытовыми отходами. Они должны вывозиться на специализированные площадки, организованные акиматом, так как мешают вывозу мусора и ухудшают санитарное состояние дворовых территорий», — отметил он.

По информации акимата, пункты сбора размещены в разных частях города. В центральной части Костаная ёлки принимают на парковке за памятником Первоцелинникам. В северной части, на КСК, — на парковке Дворца бракосочетания. В южных микрорайонах деревья можно сдать в местах их продажи — на улице Арыстанбекова, где в декабре работал ёлочный базар. В западной части города пункт сбора организован на парковке Жастар сарайы. Ещё одна площадка расположена на улице Маяковского, возле ДК «Мирас». Жители жилых массивов Дружба и Амангельды, а также микрорайона Кунай могут отвезти ёлки на парковку возле конечной автобусной остановки.

Предполагается, что в дальнейшем все собранные деревья будут вывезены на полигон твёрдых бытовых отходов и складированы отдельно. Однако экологи считают такой подход не лучшим решением.

Председатель общественного фонда «Экологический клуб NECO» Наурызбек Бирмагамбетов предупреждает о возможных рисках.

«Не рекомендуется выбрасывать ёлки на общий полигон. Самый большой риск — это возгорание весной, когда деревья подсыхают. Достаточно искры, и может начаться пожар», — пояснил эколог.

Кроме того, он призвал неравнодушных жителей и волонтёров помочь с вывозом уже выброшенных во дворах ёлок на специально организованные площадки. По его словам, деревьям можно продлить полезный срок использования.

«Есть два метода. Первый — дробить ёлки и передавать дачникам и огородникам для мульчирования. Второй — отдавать фермерам для кормления коз и других домашних животных. Мы уже применяли такую практику с 2020 по 2024 год», — рассказал Наурызбек Бирмагамбетов.

Площадки для сбора новогодних ёлок будут работать в Костанае до 31 января.

