Куда сходить костанайцам 1 мая? План праздничных мероприятий

3.

Праздничная программа ко Дню единства народа Казахстана (концертная программа «Бірлікте біздің күшіміз!» с участием ансамбля танца «Карнавал», мастер-класс по национальным танцам, состязание по национальным играм, фотозона с элементами головных уборов для жителей города) * В течение дня на территории сити-центра со стороны здания областной прокуратуры будет развернута «фотогалерея Ассамблеи».