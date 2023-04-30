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Куда сходить костанайцам 1 мая? План праздничных мероприятий

Фото alau.kz

План мероприятий, посвященных празднованию Дня единства народа Казахстана в Костанае. 

мероприятие дата, время, место проведения
1. Концерт ансамбля танца «Карнавал» 1 мая,

11.00 – 12.30 ч.

Территория перед «Жастар сарайы»
2. Праздничная программа ко Дню единства народа Казахстана (мастер-класс по розжигу самовара, мастер-класс по национальным танцам, состязания по национальным играм, мастер-класс по изготовлению коржын/шопера в национальном стиле, концертная программа с участием творческих коллективов ЭКО ОАНК и артистов города) 1 мая,

11.00 – 12.30 ч.

Набережная

«Керуен саябағы»

(мкр. Аэропорт)
3. Праздничная программа ко Дню единства народа Казахстана онцертная программа «Бірлікте біздің күшіміз!» с участием ансамбля танца «Карнавал», мастер-класс по национальным танцам, состязание по национальным играм, фотозона с элементами головных уборов для жителей города)

* В течение дня на территории сити-центра со стороны здания областной прокуратуры будет развернута «фотогалерея Ассамблеи».

 1 мая,

14.00 – 16.00 ч.

Сити-центр
4. Концертная программа «Елдің күші – халықтың бірлігінде» 1 мая,

18.00 ч.

Сити-центр
5. Молодежная акция «Единство в танцах» 1 мая,

20.00 ч.

Сити-центр
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