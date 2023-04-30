Куда сходить костанайцам 1 мая? План праздничных мероприятий

Фото alau.kz
План мероприятий, посвященных празднованию Дня единства народа Казахстана в Костанае.
|№
|мероприятие
|дата, время, место проведения
|1.
|Концерт ансамбля танца «Карнавал»
|1 мая,
11.00 – 12.30 ч.
Территория перед «Жастар сарайы»
|2.
|Праздничная программа ко Дню единства народа Казахстана (мастер-класс по розжигу самовара, мастер-класс по национальным танцам, состязания по национальным играм, мастер-класс по изготовлению коржын/шопера в национальном стиле, концертная программа с участием творческих коллективов ЭКО ОАНК и артистов города)
|1 мая,
11.00 – 12.30 ч.
Набережная
«Керуен саябағы»
(мкр. Аэропорт)
|3.
|Праздничная программа ко Дню единства народа Казахстана (концертная программа «Бірлікте біздің күшіміз!» с участием ансамбля танца «Карнавал», мастер-класс по национальным танцам, состязание по национальным играм, фотозона с элементами головных уборов для жителей города)
* В течение дня на территории сити-центра со стороны здания областной прокуратуры будет развернута «фотогалерея Ассамблеи».
|1 мая,
14.00 – 16.00 ч.
Сити-центр
|4.
|Концертная программа «Елдің күші – халықтың бірлігінде»
|1 мая,
18.00 ч.
Сити-центр
|5.
|Молодежная акция «Единство в танцах»
|1 мая,
20.00 ч.
Сити-центр