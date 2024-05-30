Куда сходить с ребенком 1 июня. План мероприятий в Костанае

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По инициативе Министерства просвещения Республики Казахстан запланировано проведение декады «Алтын балалық шақ», посвященной Международному дню защиты детей.
Декада «Алтын балалық шақ» проводится с 1 по 10 июня 2024 года под девизом «Балаларды махаббатпен қорғайық».
|№
|Дата, время
|Название
|Место проведения
|1.
|1.06 в 10.00
|Велопробег под лозунгом «Наркотикам нет, мы за здоровое будущее!»
|От бульвара Молодежи по ул. Каирбекова, финиш – в 11:00 на набережной по ул. Гашека.
|2.
|1.06
с 10.00 до 12.00
|Областная единовременная акция по профилактике аутодеструктивного поведения «Протяни руку жизни!» под девизом «Жизнь без вейпов»
|Сити-центр и
организации образования
|3.
|1.06 в 11.00
|Церемония награждения победителей международных научных , спортивных и творческих состязаний
«Ты лучший!»
|«Жастар сарайы»,
мкрн. Юбилейный, 56
|4.
|1.06 в 11.00
|«Все мы родом из детства» -концертно- игровая программа
|КГУ Дворец школьников IQOSTANAY
(проспект Н. Назарбаева, д. 172)
|5.
|01.06. в 11:00 ч.
|Развлекательная программа МК «Жастар рухы» в рамках акции «Балаларымыз – аманатымыз!» для воспитанников Центра поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, г. Рудного и Центра поддержки детей с особыми образовательными потребностями г. Рудного (организаторы: партия «Аманат» совместно с компанией «Шин-Лайн»)
|Г. Рудный, ул. Парковая 41
|6.
|1.06. с 13.00
|Интерактивный проект «КРУтое лето»
|Площадь перед университетом им.А.Байтурсынова
|7.
|1.06. с 13.00
|Работа интерактивных спортивных и творческих, игровых площадок
|Площадь перед областным акиматом, площадь перед памятником А. Байтурсынова, Центральный парк
|8.
|1.06.24
|Итоговая выставка творческих работ воспитанников ГШТТ
|Городская школа технического творчества,
Красносельская, 3
|9.
|1.06
5.06
7.06
8.06
|Совместная праздничная концертная программа с Ассоциацией деловых женщин Казахстана «Біз бақытты баламыз».
Квест «Наша сила — единство, дружба!» совместно с силовыми структурами Костанайского гарнизона
Экологическая акция «Кто если не мы?» совместно с Депертаментом экологии по Костанайской области
Встреча «Дорогою добра» по обмену опытом в волонтерском движении с Молодежным ресурсным центром «Қостанай жастары» и поисково-спасательным отрядом «Барс».
|Детская деревня семейного типа «Жанұя»,
ул. Гольдаде 2 а
|10.
|3 июня в 10.00
|«Карнавал Рио» (открытие летнего пришкольного лагеря «Куншуак» при Городской школе Детского творчества)
|Городская школа Детского творчества
|11.
|С 3 июня
|Старт работы пришкольных лагерей и площадок
|Школы области
|12.
|3 июня
|Фестиваль талантов «Разноцветное детство»
КГУ «Центр поддержки детей с особыми образовательными потребностями города Рудного»
|ДСНТ «Алые паруса», г.Рудный
|13.
|4.06
|Этнолагерь «Қазақ ауылы»,
|Амангельдинский район,
с.Урпек, Жанаульская общеобразовательная школа
|14.
|4.06.
|«Детство — это я и ты»,
совместное мероприятие КГУ «Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, Житикаринского района»с Центром поддержки детей г.Костаная
|студия праздника «Игролайф» (ул. Джамбула 95)
|15.
|5.06
|Спортивно – игровое мероприятие «Детство — это я и ты» (совместно с Молодежным ресурсным центром)
КГУ «Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, Житикаринского района»
|г.Житикара, физкультурно — оздоровительный комплекс «Житикара арена»
|16.
|6.04 в 10.00
|Соревнования по автотрассовому моделизму
|Городская школа технического творчества,
Красносельская, 3
|17.
|7. 06 в 17.00
|Акция «Мейірім» — концертная программа Центра для детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, г. Рудного с участием
|Дворец школьников «IQostanay»
(проспект Н. Назарбаева, д. 172)