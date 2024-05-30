Куда сходить с ребенком 1 июня. План мероприятий в Костанае

№ Дата, время Название Место проведения

1. 1.06 в 10.00 Велопробег под лозунгом «Наркотикам нет, мы за здоровое будущее!» От бульвара Молодежи по ул. Каирбекова, финиш – в 11:00 на набережной по ул. Гашека.

2. 1.06 с 10.00 до 12.00 Областная единовременная акция по профилактике аутодеструктивного поведения «Протяни руку жизни!» под девизом «Жизнь без вейпов» Сити-центр и организации образования

3. 1.06 в 11.00 Церемония награждения победителей международных научных , спортивных и творческих состязаний «Ты лучший!» «Жастар сарайы», мкрн. Юбилейный, 56

4. 1.06 в 11.00 «Все мы родом из детства» -концертно- игровая программа КГУ Дворец школьников IQOSTANAY (проспект Н. Назарбаева, д. 172)

5. 01.06. в 11:00 ч. Развлекательная программа МК «Жастар рухы» в рамках акции «Балаларымыз – аманатымыз!» для воспитанников Центра поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, г. Рудного и Центра поддержки детей с особыми образовательными потребностями г. Рудного (организаторы: партия «Аманат» совместно с компанией «Шин-Лайн») Г. Рудный, ул. Парковая 41

6. 1.06. с 13.00 Интерактивный проект «КРУтое лето» Площадь перед университетом им.А.Байтурсынова

7. 1.06. с 13.00 Работа интерактивных спортивных и творческих, игровых площадок Площадь перед областным акиматом, площадь перед памятником А. Байтурсынова, Центральный парк

8. 1.06.24 Итоговая выставка творческих работ воспитанников ГШТТ Городская школа технического творчества, Красносельская, 3

9. 1.06 5.06 7.06 8.06 Совместная праздничная концертная программа с Ассоциацией деловых женщин Казахстана «Біз бақытты баламыз». Квест «Наша сила — единство, дружба!» совместно с силовыми структурами Костанайского гарнизона Экологическая акция «Кто если не мы?» совместно с Депертаментом экологии по Костанайской области Встреча «Дорогою добра» по обмену опытом в волонтерском движении с Молодежным ресурсным центром «Қостанай жастары» и поисково-спасательным отрядом «Барс». Детская деревня семейного типа «Жанұя», ул. Гольдаде 2 а

10. 3 июня в 10.00 «Карнавал Рио» (открытие летнего пришкольного лагеря «Куншуак» при Городской школе Детского творчества) Городская школа Детского творчества

11. С 3 июня Старт работы пришкольных лагерей и площадок Школы области

12. 3 июня Фестиваль талантов «Разноцветное детство» КГУ «Центр поддержки детей с особыми образовательными потребностями города Рудного» ДСНТ «Алые паруса», г.Рудный

13. 4.06 Этнолагерь «Қазақ ауылы», Амангельдинский район, с.Урпек, Жанаульская общеобразовательная школа

14. 4.06. «Детство — это я и ты», совместное мероприятие КГУ «Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, Житикаринского района»с Центром поддержки детей г.Костаная студия праздника «Игролайф» (ул. Джамбула 95)

15. 5.06 Спортивно – игровое мероприятие «Детство — это я и ты» (совместно с Молодежным ресурсным центром) КГУ «Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, Житикаринского района» г.Житикара, физкультурно — оздоровительный комплекс «Житикара арена»

16. 6.04 в 10.00 Соревнования по автотрассовому моделизму Городская школа технического творчества, Красносельская, 3