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Куда сходить с ребенком 1 июня. План мероприятий в Костанае

Фотография для новотси Куда сходить с ребенком 1 июня. План мероприятий в Костанае

pixabay.com

 По инициативе Министерства просвещения Республики Казахстан запланировано проведение декады «Алтын балалық шақ», посвященной Международному дню защиты детей.

Декада «Алтын балалық шақ» проводится с 1 по 10 июня 2024 года под девизом «Балаларды махаббатпен қорғайық».

Дата, время Название Место проведения
1. 1.06  в 10.00 Велопробег  под лозунгом «Наркотикам нет, мы за здоровое будущее!» От бульвара Молодежи по ул. Каирбекова, финиш – в 11:00 на набережной по ул. Гашека.
2. 1.06

с 10.00 до 12.00

 Областная единовременная акция по профилактике аутодеструктивного поведения «Протяни руку жизни!»  под девизом «Жизнь без  вейпов» Сити-центр и

организации образования
3. 1.06 в 11.00 Церемония  награждения победителей международных научных , спортивных и творческих состязаний

«Ты лучший!»

 «Жастар сарайы»,

мкрн. Юбилейный, 56
4. 1.06 в 11.00 «Все мы родом из детства» -концертно- игровая программа

 

 КГУ Дворец школьников IQOSTANAY

(проспект Н. Назарбаева, д. 172)
5. 01.06. в 11:00 ч. Развлекательная программа МК «Жастар рухы» в рамках акции «Балаларымыз – аманатымыз!» для воспитанников Центра поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, г. Рудного и Центра поддержки детей с особыми образовательными потребностями г. Рудного (организаторы: партия «Аманат» совместно с компанией «Шин-Лайн») Г. Рудный, ул. Парковая 41
6. 1.06. с 13.00 Интерактивный проект «КРУтое лето»  Площадь перед университетом им.А.Байтурсынова
7. 1.06. с 13.00 Работа интерактивных спортивных и творческих, игровых площадок Площадь перед областным акиматом, площадь перед памятником                            А. Байтурсынова, Центральный парк
8. 1.06.24 Итоговая выставка творческих работ воспитанников ГШТТ Городская школа технического творчества,

Красносельская, 3
9. 1.06

 

 

 

 

 

5.06

 

 

 

7.06

 

 

 

 

8.06

 Совместная  праздничная концертная программа с Ассоциацией деловых женщин Казахстана «Біз бақытты баламыз».

 

Квест  «Наша сила — единство, дружба!» совместно с силовыми структурами Костанайского гарнизона

Экологическая акция «Кто если не мы?» совместно с Депертаментом экологии по Костанайской области

 

Встреча «Дорогою добра» по обмену опытом в волонтерском движении с Молодежным ресурсным центром «Қостанай жастары» и поисково-спасательным отрядом «Барс».

 

 Детская деревня семейного типа «Жанұя»,

ул. Гольдаде 2 а
10. 3 июня в 10.00 «Карнавал Рио» (открытие летнего пришкольного лагеря «Куншуак» при Городской школе Детского творчества) Городская школа Детского творчества
11. С 3 июня Старт  работы пришкольных лагерей и площадок Школы области
12. 3 июня Фестиваль талантов «Разноцветное детство»

КГУ «Центр поддержки детей с особыми образовательными потребностями города Рудного»

 ДСНТ «Алые паруса», г.Рудный
13. 4.06 Этнолагерь   «Қазақ ауылы», Амангельдинский район,

с.Урпек, Жанаульская общеобразовательная школа
14. 4.06. «Детство — это я и ты»,

совместное мероприятие  КГУ «Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, Житикаринского района»с Центром поддержки детей г.Костаная

 студия праздника «Игролайф» (ул. Джамбула 95)
15. 5.06 Спортивно – игровое мероприятие «Детство — это я и ты» (совместно с Молодежным ресурсным центром)

КГУ «Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, Житикаринского района»

 г.Житикара, физкультурно — оздоровительный комплекс «Житикара арена»
16. 6.04 в 10.00 Соревнования по автотрассовому моделизму Городская школа технического творчества,

Красносельская, 3
17. 7. 06  в 17.00 Акция  «Мейірім» — концертная программа Центра для детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, г. Рудного с участием Дворец школьников «IQostanay»

(проспект Н. Назарбаева, д. 172)

 

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