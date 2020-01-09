Куда следует жаловаться на отсутствие бесплатных лекарств

Пожаловаться на отсутствие бесплатных лекарств теперь можно в проектный офис «СК-Фармация-Адалдық алаңы». Пока, обращения принимаются только по телефону контакт центра, однако за тем, чтобы пациенты были обеспечены препаратами, следят и в областной Антикоррупционной службе, — сообщает alau.kz

Жители Костанайской области теперь могут пожаловаться на отсутствие бесплатных лекарств сразу в два места — предприятию «СК-Фармация» и в Антикоррупционную службу. На базе единого дистрибьютора лекарственных средств и медицинских изделий заработал проектный офис «Адалдық алаңы». Правда, находится он в столице, но связаться с ним можно по бесплатному телефону.

«По контакт-центру действует бесплатный номер «1439». Он доступен для всех граждан. Можно звонить, как с городских, так и с мобильных телефонов. Они в основном такого информационного характера, где граждане спрашивают, когда поступит медикамент. Если брать в учет 4-ый квартал 2019 года, то по Костанайской области поступило более 300 звонков» , — сообщил руководитель проектного офиса «СК-Фармация — Адалдық Аланы» (г.Нур-Султан) Серик Айдарбеков.

По словам Серика Айдарбекова, очень часто бывает, что в регионах в течении недели заканчивается месячный запас лекарств. Однако, это не значит, что пациенты должны приобретать за свой счет лекарства. В случае выявления подобных фактов поликлиники понесут юридическую ответственность. К слову, сегодня в базе льготных рецептов более 1 300 медикаментов. Интересы пациентов защищают и местные антикоррупционщики, которые ведут прием на базе проектного офиса «Қостанай -Адалдық Аланы».

«Полученные от населения сведения становятся, так скажем основой для проведения аналитической работы, которая дает четкую картину на каком этапе и по какой причине происходят перебои», — сообщил руководитель Управления превенции и добропорядочности Департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области Рустем Болат.

В Антикорупционной службе сообщили, что с этого года заработал единый электронный справочник по наличию бесплатных лекарств, который размещен на сайте «СК-Фармация» (sk-pharmacy.kz- перейти в раздел «Справочник по остаткам ЛС и ИМН»).

Перейдя на него, необходимо на карте выбрать нужный регион, медучреждение или аптеку. Здесь пациенты могут удостовериться в наличии препарата либо узнать о сроках его доставки.