Тема безопасности школ стала одной из ключевых на совещании в акимате Костанайской области. Глава региона Кумар Аксакалов заявил, что договоры на охрану в ряде учебных заведений отсутствуют, в том числе в Рудном.

По словам акима, при значительных бюджетных расходах система охраны должна работать эффективно и соответствовать установленным требованиям.

В Рудном – проблемы с конкурсами

Аким Рудного Виктор Ионенко пояснил, что охрана в школах города есть, однако услуги оказывают частные компании.

По его словам, специализированная охранная организация в городе фактически одна, а конкурсы объявлялись уже трижды, но желающих участвовать не оказалось. При этом в школах работают как пожилые сотрудники, так и мужчины и молодые люди.

Новые требования к возрасту охранников

Руководитель управления образования области Айман Ибраева напомнила, что требования к охранникам обновлены: сотрудники не должны быть старше пенсионного возраста.

Глава региона подчеркнул, что в прошлом году на охранную деятельность выделялись значительные средства, и потребовал проанализировать, насколько эффективно они используются.

«Бабушки опять сидят? В прошлом году миллиарды выделяли на охранную деятельность. Куда эти деньги уходят? На финансирование бабушек? Почему вы не создаете эти предприятия. Надо решать. И еще раз все деньги проанализируйте, насколько они используются», — поручил Кумар Аксакалов.

По итогам обсуждения ответственным структурам поручено детально проверить заключённые договоры и обеспечить соответствие школьной охраны установленным требованиям.

