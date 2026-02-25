Тема безопасности школ стала одной из ключевых на совещании в акимате Костанайской области. Глава региона Кумар Аксакалов заявил, что договоры на охрану в ряде учебных заведений отсутствуют, в том числе в Рудном.
По словам акима, при значительных бюджетных расходах система охраны должна работать эффективно и соответствовать установленным требованиям.
В Рудном – проблемы с конкурсами
Аким Рудного Виктор Ионенко пояснил, что охрана в школах города есть, однако услуги оказывают частные компании.
По его словам, специализированная охранная организация в городе фактически одна, а конкурсы объявлялись уже трижды, но желающих участвовать не оказалось. При этом в школах работают как пожилые сотрудники, так и мужчины и молодые люди.
Новые требования к возрасту охранников
Руководитель управления образования области Айман Ибраева напомнила, что требования к охранникам обновлены: сотрудники не должны быть старше пенсионного возраста.
Глава региона подчеркнул, что в прошлом году на охранную деятельность выделялись значительные средства, и потребовал проанализировать, насколько эффективно они используются.
«Бабушки опять сидят? В прошлом году миллиарды выделяли на охранную деятельность. Куда эти деньги уходят? На финансирование бабушек? Почему вы не создаете эти предприятия. Надо решать. И еще раз все деньги проанализируйте, насколько они используются», — поручил Кумар Аксакалов.
По итогам обсуждения ответственным структурам поручено детально проверить заключённые договоры и обеспечить соответствие школьной охраны установленным требованиям.
Морозный антициклон удержит холод по Казахстану
Жаңалықтар - 24.02.26
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.