Куда уходят пенсионные накопления, помимо пенсий казахстанцам

С начала 2024 года ЕНПФ осуществил выплаты на 609 млрд тенге, но только 18,8% этой суммы пошли на выплату пенсий. Большая часть денег пришлась на единовременные выплаты. Подробности читайте на NUR.KZ.

Накопления казахстанцев активно растут. Не последнюю роль в этом сыграли и управляющие инвестиционным портфелем, которые даже на фоне ускорения инфляции смогли принести реальный доход своим вкладчикам. Между тем, как сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), по состоянию на 1 августа пенсионные активы казахстанцев превысили 20,26 трлн тенге.

С начала года сумма увеличилась на 13,4%, а за год – на 23,7%. Она хранится на 16,46 млн пенсионных счетов. На накопления, которые формируются за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР), из общего объема пришлось 120,5 млрд тенге.

Они распределены на 4,08 млн условных счетов. Напомним, ранее эксперты предложили направлять накопления за счет ОПВР не на условные, а на личные счета вкладчиков. Однако в задачи фонда входит не только накапливать средства, но и выплачивать их вкладчикам. За 7 месяцев текущего года ЕНПФ осуществил выплаты на сумму свыше 608,64 млрд тенге.

Примечательно, что непосредственно на выплаты по графику в связи с достижением пенсионного возраста, то есть на пенсию пришлась лишь малая часть этой суммы – 114,5 млрд тенге, или 18,8%. Гораздо больше денег ушло на единовременные выплаты на улучшение жилищных условий и лечение – 266,16 млрд тенге (43,73%). Также пенсии сильно уступают общей сумме переводов в компании по страхованию жизни – 163,3 млрд тенге (26,83%).

На остальные цели ЕНПФ осуществил выплаты на сумму 64,74 млрд тенге:

по наследству – 34,83 млрд тенге (5,72%);

в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана – более 22,21 млрд тенге (3,65%);

на погребение – порядка 5,9 млрд тенге (0,97%).

лицам с инвалидностью – более 1,8 млрд тенге (0,3%);

Стоит отметить, что по состоянию на 1 августа средний размер выплаты в связи с достижением пенсионного возраста составил 33 847 тенге, а максимальная сумма ежемесячной пенсии – 945 752 тенге.

@Автор: Илья Манаев

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