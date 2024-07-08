Куда вкладывают деньги, внесенные казахстанцами за ОСМС?

Деньги казахстанцев в рамках обязательного медстрахования используются для финансирования отрасли, а также инвестируются в различные инструменты. Какой доход они приносят, читайте в материале NUR.KZ

Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) было внедрено в Казахстане в 2020 году. Деньги, внесенные в рамках ОСМС, являются важным источником финансирования сферы здравоохранения – они поступают на специальный счет, а оттуда направляются Фондом социального медицинского страхования (ФСМС) различным медорганизациям (клиники, больницы и так далее) за оплату оказанных населению медицинских услуг. Это позволяет обеспечить граждан необходимыми медуслугами и повышает их доступность.

Согласно сообщению Фонда социального медицинского страхования (ФСМС), внесенные по ОСМС средства также инвестируются.

Это позволяет получать инвестиционный доход, то есть увеличивать сумму накопленных активов. Во что вложены деньги ФСМС размещает активы в утвержденные финансовые инструменты (в ценные бумаги и депозиты) через Нацбанк и не может делать это самостоятельно. При этом полученный от инвестирования страховых взносов казахстанцев доход не может использоваться на содержание самого фонда. Его могут потратить исключительно на оплату медицинских услуг.

Между тем в ФСМС сообщают, что по состоянию на 1 января 2024 года остаток чистых активов ОСМС был равен 933 млрд тенге. За четыре месяца 2024 года в фонд поступило взносов и отчислений еще на 441 млрд тенге, в том числе полученный за счет их инвестирования доход на сумму 42 млрд тенге. При этом расходы на оплату медицинской помощи составили 354 млрд тенге. Таким образом, остаток активов ФСМС на 1 мая 2024 года составил 1 трлн тенге.

«Данные средства активов ОСМС размещены Национальным банком в краткосрочные депозиты Нацбанка (направляются на текущую оплату медпомощи) – 171 млрд тенге, в средне- и долгосрочные облигации – 108 млрд тенге и в государственные ценные бумаги в сумме 741 млрд тенге», – отмечают в источнике.

При этом сообщается, что по итогам 2023 года было получено 113 млрд тенге инвестиционного дохода. Отметим, что в сравнении с предыдущим годом он вырос в 1,6 раза. В начале 2024 года эти средства, включая остальные активы от ОСМС, были направлены на выплату аванса в размере 30% по договорам с медицинскими организациями на 2024 год.

Таким образом, удерживаемые с заработной платы казахстанцев деньги в рамках ОСМС могут инвестироваться для их приумножения. А полученный доход, как и сами взносы, используется только для финансирования медицинских услуг, улучшая доступность здравоохранения для населения.

@Автор: Марк Мауленкулов

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