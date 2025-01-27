Национальный Банк, как доверительный управляющий пенсионными активами ЕНПФ, проводит сбалансированную инвестиционную политику: инвестирует в различные виды финансовых инструментов по валютам, странам, секторам и эмитентам.

Основные направления инвестирования пенсионных активов, сформированных за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, на 1 января 2025 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 41,57%, облигации квазигосударственных компаний – 8,84%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 4,28%, депозиты НБРК – 3,11%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,69%, МФО – 1,27%.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, по состоянию на 1 января 2025 г. выглядит так: инвестиции в национальной валюте – 59,79%, в долларах США – 40,21% портфеля пенсионных активов.

Из анализа структуры полученного дохода следует, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО»составили 1 570,92 млрд тенге, от рыночной переоценки ценных бумаг — 200,58 млрд тенге, от переоценки иностранной валюты — 578,42 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении – 1 039,72 млрд тенге. Прочие доходы составили 5,88млрд тенге.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за 2024 год составил 3,40 трлн тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2024 года на 01.01.2025 г. составила 17,84% при инфляции в размере 8,60%.

Направления инвестирования ОПВР на 1 января 2025 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 78,30%, операции РЕПО – 15,70%, депозиты НБРК – 5,95%, денежные средства на инвестиционных счетах – 0,04%,

Инвестиционный портфель за счет ОПВР включает только финансовые инструменты, номинированные в национальной валюте.

Размер начисленного инвестиционного дохода по ОПВР за 2024 г. составил 26,83 млрд тенге. Доходность ОПВР — 17,96%.

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