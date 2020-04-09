Куда жаловаться на грубых полицейских в период действия ограничительных мер

По данным управления собственной безопасности ДП, на неправомерные действия сотрудников полиции можно пожаловаться на телефон доверия 54-42-47 и по сотовому номеру 8-707-715-44-24. При этом, в ведомстве отметили, что наряду с этими каналами коммуникации существует сразу несколько форм контроля за деятельностью сотрудников полицейских служб и подразделений, сообщает пресс-служба департамента Костанайской области.

— Телефон доверия в Департаменте функционирует уже на протяжении многих лет. Эта эффективная площадка коммуникации с гражданами, чьи права были нарушены сотрудниками органов внутренних дел. К слову, профилактическую работу среди личного состава, в том числе и в целях избежания коррупционных проявлений, мы проводим в тесном взаимодействии с Антикоррупционным ведомством. У нас разработан специальный план, в том числе и на период ограничительных мер. В настоящее время усиленный контроль осуществляем за личным составом, задействованным на блокпостах по периметру города и области, на санитарных постах в черте ограничительной территории, на пешем патрулировании и других объектах. Очень важно не допустить фактов грубого обращения с гражданами и совершения каких-либо правонарушений. Этому направлению уделено особое внимание, — отметил начальник Управления собственной безопасности ДП Костанайской области полковник полиции Жанибек Камзенов.

В практике существует сразу несколько форм контроля за деятельностью сотрудников служб и подразделений.

— К примеру, с помощью нагрудных видеорегистраторов мы имеем возможность проверить не только качество работы инспекторов патрульной полиции, но и разрешить спорные вопросы. Да к тому же это вполне действенная мера исключения коррупционных рисков. Кроме того, в случае неправомерных действий и неэтичного поведения со стороны сотрудников полиции, можно обратиться на страницу начальника ДП в социальной сети «Facebook», — резюмировал полковник Камзенов.

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