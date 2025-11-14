USD 522.19 EUR 606.42 RUB 6.47

Куда жаловаться на КСК, ОСИ и управляющих

Фото взято с сайта kokshetoday.kz

Если КСК, ОСИ или управляющая компания не исполняют обязанности по управлению и содержанию дома, обращайтесь в госорганы — для этого есть понятная процедура, сообщает krisha.kz.

Когда есть повод для жалобы

Принимаются обращения по любым нарушениям в управлении и эксплуатации МЖД, в том числе если:

  • не предоставляют финансовые отчёты;
  • не открыты счета на текущее обслуживание и капремонт;
  • игнорируют обращения, не проводят общие собрания;
  • дом не подготовлен к зиме;
  • есть подозрения на нецелевое расходование средств;
  • не убирают подъезды, затягивают с ремонтом;
  • не горит свет в местах общего пользования;
  • не работают лифты, есть протечки, аварийное состояние конструкций;
  • не проводится санобработка подвалов.

С чего начать

Сначала попробуйте решить вопрос с председателем/управляющим письменно: направьте заявление в свободной форме (почтой или на e-mail) с регистрацией входящего и требованием письменного ответа.
Если реакции нет 15 календарных дней — переходите к жалобе в госорганы.

Жилищная инспекция — первый адрес

При каждом акимате работает жилинспекция. С 17 сентября её полномочия расширены: инспекторы проверяют не только сметы и договоры, но и готовность домов к отопсезону, состояние лифтов и пожарных систем.

Как подать обращение через e-Otinish

  1. Авторизуйтесь с ЭЦП на e-Otinish.
  2. Выберите: Вид кодекса — Административный; Тип обращения — заявление/жалоба.
  3. Адресат: акимат города/области или Управление жилья и жилищной инспекции.
  4. Опишите проблему, приложите фото, переписку и иные доказательства.
  5. Укажите адрес дома и название КСК/ОСИ/управляющей компании.
  6. Подпишите обращение ЭЦП.

Если нарушение подтвердится, виновных оштрафуют. По новым правилам штраф уплачивается из личных средств руководителя, а не со счёта дома.

Куда жаловаться дальше, если не помогло

  • Комитет по делам строительства и ЖКХ — подайте обращение через e-Otinish. Ответ должны дать в течение 15 дней.
  • Прокуратура — при признаках мошенничества и хищений (нецелевое использование денег жильцов).
  • Суд — если есть ущерб (затопление, разрушение кровли и т. п.) и иные меры не сработали: подавайте иск к управляющим.

Важно: по закону «О жилищных отношениях» ответственность за содержание дома несут сами жильцы. Если управляющая организация бездействует, собственники вправе организоваться, провести общее собрание и изменить форму управления или выбрать нового управдома/компанию.



