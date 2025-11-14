Если КСК, ОСИ или управляющая компания не исполняют обязанности по управлению и содержанию дома, обращайтесь в госорганы — для этого есть понятная процедура, сообщает krisha.kz.
Когда есть повод для жалобы
Принимаются обращения по любым нарушениям в управлении и эксплуатации МЖД, в том числе если:
- не предоставляют финансовые отчёты;
- не открыты счета на текущее обслуживание и капремонт;
- игнорируют обращения, не проводят общие собрания;
- дом не подготовлен к зиме;
- есть подозрения на нецелевое расходование средств;
- не убирают подъезды, затягивают с ремонтом;
- не горит свет в местах общего пользования;
- не работают лифты, есть протечки, аварийное состояние конструкций;
- не проводится санобработка подвалов.
С чего начать
Сначала попробуйте решить вопрос с председателем/управляющим письменно: направьте заявление в свободной форме (почтой или на e-mail) с регистрацией входящего и требованием письменного ответа.
Если реакции нет 15 календарных дней — переходите к жалобе в госорганы.
Жилищная инспекция — первый адрес
При каждом акимате работает жилинспекция. С 17 сентября её полномочия расширены: инспекторы проверяют не только сметы и договоры, но и готовность домов к отопсезону, состояние лифтов и пожарных систем.
Как подать обращение через e-Otinish
- Авторизуйтесь с ЭЦП на e-Otinish.
- Выберите: Вид кодекса — Административный; Тип обращения — заявление/жалоба.
- Адресат: акимат города/области или Управление жилья и жилищной инспекции.
- Опишите проблему, приложите фото, переписку и иные доказательства.
- Укажите адрес дома и название КСК/ОСИ/управляющей компании.
- Подпишите обращение ЭЦП.
Если нарушение подтвердится, виновных оштрафуют. По новым правилам штраф уплачивается из личных средств руководителя, а не со счёта дома.
Куда жаловаться дальше, если не помогло
- Комитет по делам строительства и ЖКХ — подайте обращение через e-Otinish. Ответ должны дать в течение 15 дней.
- Прокуратура — при признаках мошенничества и хищений (нецелевое использование денег жильцов).
- Суд — если есть ущерб (затопление, разрушение кровли и т. п.) и иные меры не сработали: подавайте иск к управляющим.
Важно: по закону «О жилищных отношениях» ответственность за содержание дома несут сами жильцы. Если управляющая организация бездействует, собственники вправе организоваться, провести общее собрание и изменить форму управления или выбрать нового управдома/компанию.
