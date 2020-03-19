Куда жаловаться? Необоснованный рост цен зафиксирован в магазинах Костанайской области

Департамент Комитета по защите и развитию конкуренции министерства национальной экономики РК по Костанайской области осуществляет ведет контроль и следит за ценами на продукты питания. В регионе были выявлены факты необоснованного роста цен на социально-значимые продукты питания.

Департаментом вынесено 16 уведомлений по обнаруженным признакам злоупотреблений доминирующим положением и согласованных действий, а именно одномоментным необоснованным ростом цен нескольких производителей, оптовых поставщиков, в том числе:

3 основным поставщикам мяса ТОО MeetLife, ТОО BEEFSTREAM, ТОО Север ЕТ не допускать поддержания цен выразившиеся в превышении темпа роста цены реализации, над темпом роста себестоимости говядины;

Производителю крупы гречневой ТОО «Мибеко» не допускать отказа в реализации продукта отдельным потребителям при наличии на момент обращения возможности реализации;

2 основным поставщикам ТОО «Фирма Дамир», ТОО «Злак плюс М» не устанавливать ограничения на перепродажу купленных у него социально-значимых продуктов.

Кроме того, в отношении доминанта производителя крупы гречневой начато расследование нарушения законодательства в области защиты конкуренции.

Также сообщаем, что в департаменте организована «Горячая линия» по фактам резкого повышения цен на социально-значимые продукты питания. Телефон горячей линии – 541897, WhatsApp– 87054244220, время работы с 9.00 до 18.30 часов с понедельника по пятницу.

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