Группа с мировым именем Backstreet Boys впервые в своей истории выступит в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на официальном сайте группы.

Концерт состоится 19 сентября 2025 года на Центральном стадионе Алматы.

Ранее сообщалось, что мировая звезда Дженнифер Лопес уже 1 и 10 августа 2025 года даст сольный концерт в Астане и Алматы. Примечательно, что на одно из самых обсуждаемых музыкальных мероприятий билеты приобрели зрители из 29 стран.

Фото Backstreet Boys

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