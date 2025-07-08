В период летних каникул в Казахстане проходит профилактическая кампания "Здоровое лето-2025", инициированная Министерством здравоохранения, сообщает...
Группа с мировым именем Backstreet Boys впервые в своей истории выступит в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщается на официальном сайте группы.
Концерт состоится 19 сентября 2025 года на Центральном стадионе Алматы.
Ранее сообщалось, что мировая звезда Дженнифер Лопес уже 1 и 10 августа 2025 года даст сольный концерт в Астане и Алматы. Примечательно, что на одно из самых обсуждаемых музыкальных мероприятий билеты приобрели зрители из 29 стран.
Фото Backstreet Boys
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