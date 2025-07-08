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Культовая группа Backstreet Boys впервые выступит в Казахстане

— Сегодня, 21:42
Изображение для новости: Культовая группа Backstreet Boys впервые выступит в Казахстане

Группа с мировым именем Backstreet Boys впервые в своей истории выступит в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на официальном сайте группы.

Концерт состоится 19 сентября 2025 года на Центральном стадионе Алматы.

Ранее сообщалось, что мировая звезда Дженнифер Лопес уже 1 и 10 августа 2025 года даст сольный концерт в Астане и Алматы. Примечательно, что на одно из самых обсуждаемых музыкальных мероприятий билеты приобрели зрители из 29 стран.

Фото Backstreet Boys



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