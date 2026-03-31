Кумар Аксакалов: Костанай почти избавился от старых автобусов

В Костанае продолжается масштабное обновление общественного транспорта. Ежедневно на линии выходит 187 автобусов, из которых уже 81% — новые. Об этом сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.
Большинство автобусов — не старше 7 лет
По словам главы региона, новыми считаются автобусы возрастом до 7 лет. Ещё недавно их доля составляла 73%, однако после закупки дополнительной партии техники показатель вырос до 81%.
«За последние три года было приобретено 90 новых автобусов. Сегодня с приобретением ещё 12 автобусов процент новых достигает 81%», — отметил он.
Казахстанское производство
Новые автобусы — марки Yutong, произведённые в Казахстане на заводе в Карагандинской области. Как подчеркнул аким, техника показала себя с хорошей стороны.
«Мы специально мониторим и спрашиваем у компаний, которые эксплуатируют автобусы. В целом серьёзных нареканий нет», — добавил Аксакалов.
Миллиарды тенге на поддержку перевозчиков
За последние годы на субсидирование перевозчиков из областного бюджета было направлено порядка 8 млрд тенге. Эти средства позволяют не только обновлять парк, но и повышать качество обслуживания.
«Это даёт возможность приобретать новые автобусы, повышать заработную плату водителям и улучшать материально-техническую базу», — отметил глава региона.
План — полностью обновить автопарк
Власти региона намерены довести долю новых автобусов до 100%.
«Это прежде всего делается для жителей города. Всё должно с каждым годом меняться в лучшую сторону», — подчеркнул аким.
В этом году новые автобусы планируется также закупить для Рудного, а также продолжить развитие междугороднего сообщения между районами.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.