Кумар Аксакалов: Костанай почти избавился от старых автобусов

В Костанае продолжается масштабное обновление общественного транспорта. Ежедневно на линии выходит 187 автобусов, из которых уже 81% — новые. Об этом сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Большинство автобусов — не старше 7 лет

По словам главы региона, новыми считаются автобусы возрастом до 7 лет. Ещё недавно их доля составляла 73%, однако после закупки дополнительной партии техники показатель вырос до 81%.

«За последние три года было приобретено 90 новых автобусов. Сегодня с приобретением ещё 12 автобусов процент новых достигает 81%», — отметил он.

Казахстанское производство

Новые автобусы — марки Yutong, произведённые в Казахстане на заводе в Карагандинской области. Как подчеркнул аким, техника показала себя с хорошей стороны.

«Мы специально мониторим и спрашиваем у компаний, которые эксплуатируют автобусы. В целом серьёзных нареканий нет», — добавил Аксакалов.

Миллиарды тенге на поддержку перевозчиков

За последние годы на субсидирование перевозчиков из областного бюджета было направлено порядка 8 млрд тенге. Эти средства позволяют не только обновлять парк, но и повышать качество обслуживания.

«Это даёт возможность приобретать новые автобусы, повышать заработную плату водителям и улучшать материально-техническую базу», — отметил глава региона.

План — полностью обновить автопарк

Власти региона намерены довести долю новых автобусов до 100%.

«Это прежде всего делается для жителей города. Всё должно с каждым годом меняться в лучшую сторону», — подчеркнул аким.

В этом году новые автобусы планируется также закупить для Рудного, а также продолжить развитие междугороднего сообщения между районами.

Новая схема мошенников: казахстанцев заманивают «цифровым тенге» Национальный Банк Казахстана предупредил граждан об участившихся случаях мошенничества, связанных с ложными инвестиционными предложениями с...

Видео жестокого избиения костанайского полицейского появилось в сети В социальных сетях распространилось видео, на котором зафиксировано жестокое избиение сотрудника полиции в Костанае. На...

Пьяная компания напала на полицейского, сопровождавшего детей в Костанае Инцидент произошёл в микрорайоне "Береке", когда полицейский находился вне службы и сопровождал своих малолетних детей....