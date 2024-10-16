В связи с трагическими событиями в Житикаре глава области Кумар Аксакалов обратился к жителям Костанайской области.

«Известно, что печное отопление имеет трагическую опасность. Поэтому печи перед началом отопительного сезона должны быть проверены и отремонтированы. Необходимо раз в три месяца очищать дымоход, печь от сажи и, конечно же, не оставлять малолетних детей без присмотра в домах одних ни в коем случае. ДЧС нужно перепроверить исправность печей в домах социально-уязвимых слоев населения и установить газоанализаторы. Мы устанавливали. Если нужно, выделим деньги и поставим еще», — подчеркнул аким области.

Глава области призвал соответствующие службы к усилению профилактической работы.

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