Кумар Аксакалов поздравил 200 ребят на президентской ёлке

В Костанай приехали 200 ребят от 7 до 12 лет из малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты, а также одаренные ребята из всех регионов области. Для участников: новогоднее представление, конкурсы и подарки. Поздравил ребят и аким Костанайской области.

Анастасия Сочкова на президентскую елку приехала из поселка Приреченка Денисовского района. Девочка — круглая отличница, сейчас учится в пятом классе, ведет активную школьную жизнь. Занимается спортом, танцами, принимает участие в различных соревнованиях и конкурсах. Школьница очень рада присутствовать на таком мероприятии. Рассказывает, что мечтает стать стюардессой.

«Я хочу поздравить с наступающим новым годом пожелать всем добра, счастья, мира, благополучия. Чтобы все жили мирно»,- поздравляет Анастасия Сочкова.

А вот София Фирсова учится в костанайской школе лицее номер два, девочка живет в Жануе с 2018 года. Уже несколько лет занимается настольным теннисом, участвует в городских и областных соревнованиях.

«Я занимаюсь туризмом, теннисом и гимнастикой. Я вышла хорошисткой, и я хочу поздравить всех с наступающим новым годом, пожелать мирного неба над головой. Счастья, здоровья, успехов, и чтобы в этом году все желания сбылись»,- говорит София Фирсова.

Президентская елка прошла накануне в здании Жастар сарайы. На праздник были приглашены 200 детей от 7 до 12 лет из малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты, а также одаренные ребята из всех регионов области. Цирковые номера, гимнасты и дрессированные животные. Новогодние песни и зажигательные танцы. Улыбки и восторг не сходили с лиц детей.

«Каждый из нас загадывает желание, и вы и взрослые, вот хочу, чтобы все ваши пожелания обязательно сбылись. Чтобы во время этих событий рядом с вами были ваши близкие и родные. Хочу, чтобы в новом году вы обрели новых друзей, которые по новому для вас открывали этот мир. Хочу обратиться также к тем, у кого возможно, что-то не было реализовано из его новогодних пожеланий, не отчаивайтесь»,- отмечает аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов отметил, что здесь собрались лучшие из лучших, которые в течение года показали выдающиеся результаты. Все ребята, приехавшие на елку, были в новогодних костюмах, это и принцессы Белоснежки и Золушки, герои из любимых мультфильмов и персонажи из сказок. В завершении всем участникам подарили планшеты, сладкие подарки и книги со сказками Андерсена. И по традиции, дети вместе с акимом области водили хоровод и пели новогодние песни. После, Кумар Аксакалов еще общался и фотографировался с детьми.

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