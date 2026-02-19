Аким Костанайской области Кумар Аксакалов прокомментировал ситуацию вокруг задержания заместителя акима региона Гульбарам Мусагазиной.

По его словам, решение об увольнении было принято ею ранее по собственному желанию. Аксакалов отметил, что во время подведения итогов работы выступали все его заместители, кроме Мусагазиной, поскольку она уже готовилась к уходу с должности.

Глава региона также подчеркнул, что в настоящее время проводится досудебное расследование, и призвал дождаться результатов следственных мероприятий. «Тогда будет понятно», — отметил он.

Ранее Комитет национальной безопасности Республики Казахстан подтвердил факт задержания заместителя акима Костанайской области. В КНБ сообщили, что по данному факту ведётся досудебное расследование. Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.

Гульбарам Мусагазина была назначена заместителем акима Костанайской области в июле 2024 года.

МВД обратилось к казахстанцам соблюдать порядок 19 и 20 февраля С 19 по 21 февраля на территории страны проводится республиканское профилактическое мероприятие «Алкогольсіз аула», сообщает...