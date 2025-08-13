В индивидуальном жилищном секторе в жилом массиве «Кунай» предусмотрен ввод 21 дома, общей площадью 2 430 квадратных метров жилья. Об этом сообщила руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара Курмангалиева.
Ввод данных объектов ожидается в августе.
«Здесь следует сказать, что с июня текущего года отделом архитектуры совместно с отделом земельных отношений проводится работа по актуализации списка очередников на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в жилом массиве «Кунай». Параллельно с этим, отделом архитектуры совместно с НАО «Госкорпорацией правительство для граждан» проводятся мероприятия по установлению границ земельных участков на местности с целью последующего предоставления участков очередникам», — отметила Гулсара Курмангалиева.
В период с 2026 по 2028 годы планируется обеспечить ввод жилья более 180 000 квадратных метров жилья в рамках реализации указанных участков.
Гулсара Курмангалиева отметила, что они продолжают определять новые участки под строительство домов в «Кунае».
