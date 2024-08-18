«Кунделик» отменили в костанайских школах

Информацию о том, что привычная для учителей, школьников и их родителей система «Кунделик» больше не будет работать, корреспонденту alau.kz подтвердили в пресс-службе управления образования акимата Костанайской области.

Как отметили в областном ведомстве, с целью реализации поручения Президента РК п.1.11 «Обеспечить доступ всех учащихся к передовым цифровым платформам с качественным обучающим контентом» с 1 сентября 2024 года во всех общеобразовательных организациях области внедряется модуль электронного журнала и дневника «BilimClass».

«В связи с этим между управлением образования Костанайской области и ТОО «Bilim Land» в июле этого года был подписан Меморандум о сотрудничестве. При переходе на «BilimClass» всем организациям образования предоставляются бесплатные цифровые ресурсы для учителей, учеников и их родителей. Имеется возможность на районном и областном уровне осуществлять мониторинг качества знаний по школам, классам и предметам. Предоставляется возможность бесплатного хранения документов в хранилище после выгрузки из системы Кунделик и автоматической загрузки данных в BilimClass», — отметили в управлении образования области.

Также, будет предоставлен бесплатный доступ к модулю Bilimcenter.kz — цифровому порталу для формирования и оценки функциональной грамотности при подготовке к международным исследованиям PISA, TIMSS, PIRLS, МОДО с мониторингом и сертификацией при прохождении курсов повышения квалификации по данному направлению.

В управлении уточнили, что платформа будет работать без рекламы.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.