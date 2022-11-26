Купе в снегу. Пассажиры замерзли в поезде сообщением «Костанай-Алматы»

Пассажирка поезда №43 сообщением «Костанай-Алматы» прислала видео её поездки в купе.

Токжан описывает поездку 25 ноября с ужасом. Девушка прислала в редакцию видео.

«Поезд 043 Костанай-Алматы, 25 ноября, время 18:36. 17 вагон, заметьте — это купейный вагон, где должны быть условия! Как допускают к перевозке людей такие вагоны? Дети заболели сразу. В вагоне температура минус 10, так ехали всю ночь, отопление не работает, батареи еле тёплые, ехали в темноте все путешествие, единственное было желание лишь бы вагон не развалился в пути следования», — пишет пассажирка.