Купелей не будет. Как будет проходить Крещение в Костанайской области

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В этот праздник христиане всего мира вспоминают евангельское событие — крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Региональная служба коммуникаций Костанайской области сообщила, как в этом году будут проходить празднования в регионе.
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«В этом году в день Крещения с 18 на 19 января в 23:00 часов будет проводиться литургия, затем освещение воды, — говорит священник Геннадий, помощник Митрополита Астанайского и Казахстанского Александра. – В течение дня также будет освещаться вода. В храм будем запускать по 20-30 человек в зависимости от площади, чтобы не допустить скопления людей.
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На онлайн-брифинге в Региональной службе коммуникаций Костанайской области священник Геннадий рассказал, что крещенских купелей в этом году не будет в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Костанайцев призывают не организовывать массовых купаний.
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По словам спикера, церковная вековая традиция показывает, что для празднования Крещения Господня необязательно нырять в прорубь. Ничего не значащие с духовной точки зрения купания приобрели для многих некое мистическое значение, заслонив собой весь смысл праздника. Крещенское купание не стоит путать с таинством Крещения. Для верующего человека самое важное — помолиться на богослужении.
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Расписание Богослужений в Кафедральном соборе, Никольском Храме, соборе Рудного:
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18 января — Крещенский Сочельник
8:00 — Литургия и освящение воды
16:00 — Вечернее богослужение и освещение воды
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18-19 января — Крещение Господне
23:00 — Литургия и освящение воды
7:00 — Освещение воды
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