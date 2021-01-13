Купелей не будет. Как будет проходить Крещение в Костанайской области

В этот праздник христиане всего мира вспоминают евангельское событие — крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Региональная служба коммуникаций Костанайской области сообщила, как в этом году будут проходить празднования в регионе.

⠀

«В этом году в день Крещения с 18 на 19 января в 23:00 часов будет проводиться литургия, затем освещение воды, — говорит священник Геннадий, помощник Митрополита Астанайского и Казахстанского Александра. – В течение дня также будет освещаться вода. В храм будем запускать по 20-30 человек в зависимости от площади, чтобы не допустить скопления людей.

⠀

На онлайн-брифинге в Региональной службе коммуникаций Костанайской области священник Геннадий рассказал, что крещенских купелей в этом году не будет в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Костанайцев призывают не организовывать массовых купаний.

⠀

По словам спикера, церковная вековая традиция показывает, что для празднования Крещения Господня необязательно нырять в прорубь. Ничего не значащие с духовной точки зрения купания приобрели для многих некое мистическое значение, заслонив собой весь смысл праздника. Крещенское купание не стоит путать с таинством Крещения. Для верующего человека самое важное — помолиться на богослужении.

⠀

Расписание Богослужений в Кафедральном соборе, Никольском Храме, соборе Рудного:

⠀

18 января — Крещенский Сочельник

8:00 — Литургия и освящение воды

16:00 — Вечернее богослужение и освещение воды

⠀

18-19 января — Крещение Господне

23:00 — Литургия и освящение воды

7:00 — Освещение воды

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.