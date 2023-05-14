Купил дачу и обнаружил тайник от предыдущих хозяев

Необычную находку обнаружили хозяева при уборке гаража в садоводческом обществе в районе «Кенсай».

Дачный домик достался им от предыдущих владельцев с тайником, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал «Астана«.

«Нашел в бетонной стене носок, потянул, а он тяжелый. Увидел патроны. Похоже было, что 14 боевых патронов от автомата многие годы хранились в носке, — рассказал мужчина. Он вызвал полицию.

Как и принято в подобных ситуациях, боеприпасы были изъяты. Назначена судебно-баллистическая экспертиза, после которой можно будет определить происхождение и принадлежность находки, говорится в сообщении.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.