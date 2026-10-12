Купил в рассрочку, возвращал через суд: спор из-за монитора урегулировали в Рудном

В Рудненском городском суде урегулировали спор между покупателем и индивидуальным предпринимателем. Поводом стал отказ продавца принять обратно монитор, характеристики которого не соответствовали заявленным. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
Как установил суд, покупатель оформил онлайн-заказ через приложение Kaspi, приобретя монитор в рассрочку за 157 тысяч тенге. При получении товара выяснилось, что его характеристики отличаются от указанных продавцом.
Покупатель попытался решить вопрос в досудебном порядке, однако продавец отклонил заявку на возврат. После этого мужчина обратился в суд с требованием взыскать уплаченные за товар деньги.
В ходе разбирательства при содействии судьи-примирителя стороны достигли договорённости. Предприниматель обязался вернуть покупателю 157 тысяч тенге и полностью возместить расходы на услуги представителя.
В связи с отказом истца от иска суд прекратил производство по делу.
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