Купил в рассрочку, возвращал через суд: спор из-за монитора урегулировали в Рудном





В Рудненском городском суде урегулировали спор между покупателем и индивидуальным предпринимателем. Поводом стал отказ продавца принять обратно монитор, характеристики которого не соответствовали заявленным. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Как установил суд, покупатель оформил онлайн-заказ через приложение Kaspi, приобретя монитор в рассрочку за 157 тысяч тенге. При получении товара выяснилось, что его характеристики отличаются от указанных продавцом.

Покупатель попытался решить вопрос в досудебном порядке, однако продавец отклонил заявку на возврат. После этого мужчина обратился в суд с требованием взыскать уплаченные за товар деньги.

В ходе разбирательства при содействии судьи-примирителя стороны достигли договорённости. Предприниматель обязался вернуть покупателю 157 тысяч тенге и полностью возместить расходы на услуги представителя.

В связи с отказом истца от иска суд прекратил производство по делу.

Один человек пострадал в ДТП с грузовиком и легковушкой в Костанае На пересечении улиц Энергетиков и Абая, вблизи жилого массива Амангельды, произошло ДТП с участием грузового...

По шесть полос вместо четырёх: какие улицы Костаная планируют расширить В генеральном плане Костаная предусмотрено расширение проезжей части основных магистральных улиц с четырёх до шести...