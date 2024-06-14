Купили пельмени и газировку. Семья отравилась, двое детей скончались

Фото взято с сайта mck.clinic
Двое детей в возрасте трёх и шести лет скончались в Северо-Казахстанской области в результате отравления, сообщили в департаменте полиции региона, передает informburo.kz
Трагедия произошла в Кызылжарском районе. По неподтверждённой информации из социальных сетей, младший из детей скончался первым, второго ребёнка госпитализировали, но спасти его не удалось.
По данным полиции, в больнице находятся трое родственников погибших. Как утверждается в соцсетях, в их числе мать детей и её старший ребёнок в возрасте 10 лет. Семья якобы отравилась после употребления купленных в магазине села пельменей и газировки.
«Факт внесён в единый реестр досудебных расследований по статье «Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, повлёкшее по неосторожности массовое отравление людей и смерть двух или более лиц», – рассказали в департаменте.
В полиции добавили, что в рамках расследования специалисты взяли пробы, которые доставили в лабораторию на исследование.
Согласно Уголовному кодексу санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.