Казахстанцам станет сложнее покупать жилье после ужесточения правил долевого строительсва. Такое мнение LS озвучил старший аналитик департамента консалтинговых услуг AERC Ерасыл Серікбай.

Собеседник LS объяснил это тем, что запрет на ипотеку в строящихся домах исключает возможность приобретения недвижимости, когда цены, как правило, на 10-20% ниже по сравнению с готовыми объектами. По его словам, для большинства казахстанцев это был ключевой способ покупки жилья в рамках своих финансовых возможностей.

Также он прогнозирует рост себестоимости строительства. Представитель AERC уточнил, что это может оказать давление на конечную стоимость дома. В результате не исключен рост цен на рынке готовой недвижимости и ограничение возможностей для покупателей с низкими доходами, отметил аналитик.

«Тем не менее позитивным аспектом может быть снижение рисков долгостроев и обманутых дольщиков, что особенно актуально для рынков с неоднородным качеством регулирования и надзора. Таким образом, жилье становится менее доступным финансово, но более надежным с точки зрения юридической безопасности», – считает Е. Серікбай.

Аналитик ожидает в краткосрочной перспективе сокращение объемов ипотечного кредитования, поскольку значительная часть спроса ранее формировалась за счет приобретения домов на стадии строительства. Он пояснил, что данная форма покупки была более доступной благодаря сниженной стоимости квадратного метра и более гибким условиям оплаты, но несла за собой риски по защите прав и интересов покупателей.

«В краткосрочной перспективе можно ожидать умеренного уменьшения спроса на ссуды, особенно в сегменте доступного жилья. Это связано с тем, что переход к покупке недвижимости исключительно в сданных объектах потребует либо увеличения первоначального взноса, либо готовности обслуживать более крупные займы, что снижает охват потребителей со средним и ниже среднего уровнями дохода», – пояснил представитель AERC.

Однако в долгосрочном плане возможна стабилизация спроса за счет повышения прозрачности и снижения рисков дольщиков, что, в свою очередь, может способствовать росту доверия к рынку и увеличению инвестпривлекательности отрасли, подчеркнул он.

Кроме того, собеседник LS ожидает сокращения действующих партнерских программ между БВУ и застройщиками, особенно тех, которые ранее были ориентированы на продвижение продажи жилья на ранней стадии реализации.

«Однако в ответ на новые регуляторные условия возможна адаптация формата сотрудничества. Также вероятно появление новых гибридных схем, при которых банк предоставляет ипотеку только после достижения определенной стадии готовности объекта (например, 70-80%)», – отметил аналитик.

Е. Серікбай подчеркнул, что фининституты будут заинтересованы в минимизации рисков, а застройщики – в обеспечении финансирования через инструменты коллективной гарантии, участия единого оператора жилищного строительства и других структур. По его мнению, это приведет к институционализации партнерских схем, где прозрачность и регулирование заменят гибкость и неформальные договоренности.

Учитывая потенциальное замедление ипотечного кредитования в краткосрочной перспективе, он считает целесообразным запуск государственной стимулирующей программы, но с рядом оговорок. По его мнению, она должна быть таргетированной, сбалансированной по масштабу и учитывать не только необходимость поддержки спроса, но и устойчивость банковской системы и строительной отрасли.

При этом, по словам аналитика, важно не допускать перегрева рынка и роста цен на жилье при внедрении подобной программы. Он напомнил, что в предыдущих волнах ипотечного стимулирования наблюдались подобные эффекты. Поэтому регулятор должен учитывать потенциальные инфляционные и долговые последствия, а также поддерживать баланс между спросом и предложением, считает представитель AERC.

«Таким образом, новые законодательные ограничения формируют условия для более прозрачного и устойчивого рынка жилья. Но сопровождаются рядом негативных краткосрочных последствий. Ожидается снижение ипотечного спроса, уменьшение финансовой доступности недвижимости, реструктуризация взаимодействия между банками и застройщиками. В этих условиях целенаправленное вмешательство государства через ограниченные по масштабу и времени программы поддержки может смягчить социальные последствия и стимулирование сектора в переходный период», – заключил Е. Серікбай.

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