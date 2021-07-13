Купюру «Күлтегін» в 1000 тенге обязаны принимать по всем видам платежей — Нацбанк

В Национальном банке напомнили правила приема памятных купюр в связи с отказами продавцов принимать их, передает Tengrinews.kz.

Начальник управления департамента наличного денежного обращения Нацбанка РК Динара Даутова сообщила, что к ним обращаются граждане с жалобами на продавцов, которые отказываются принимать памятные банкноты «Күлтегін» номиналом 1000 тенге.

В Нацбанке сообщили, что они являются законным платежным средством. Их должны принимать, как и все остальные памятные банкноты, по всем видам платежей, банковских операций и переводов. В случае отказа в приеме этих банкнот продавец может нести административную ответственность по статье 206 Кодекса об административных правонарушениях «Отказ в приеме банкнот и монет национальной валюты».

При отказе в приеме памятных купюр можно обратиться в территориальный филиал Национального банка. Также в финрегуляторе рекомендуют фиксировать этот факт на видео или требовать письменное обоснование отказа в приеме банкноты.

«Отмечу, что параллельно с банкнотой «Күлтегін» в обращении находятся и другие виды памятных банкнот, которые посвящены знаменательным датам и событиям. Все они также являются законным платежным средством», — сообщила Динара Даутова.

Также банкноты можно разменять и обменять во всех отделениях БВУ и АО «Казпочта», в филиалах НБ РК. Они изымаются из оборота по мере их естественного износа. Полный список памятных банкнот доступен на сайте Нацбанка.

Банкнота номиналом 1000 тенге, посвященная памятнику тюркской письменности «Күлтегін», была введена в оборот в 2013 году.

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