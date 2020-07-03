USD 405.77
EUR 457.91
RUB 5.77
  1. Home
  2. Новости
  3. Курбан айт не будет проводиться в мечетях, если карантин продлят…

Курбан айт не будет проводиться в мечетях, если карантин продлят — ДУМК

neputevie.ru

COVID-2019 в Казахстане

- зарегистрированно

- выздоровевших

- летальных случаев

- в Костанайской области

Vinkmag ad

Праздник жертвоприношения Курбан айт не будет проводится в мечетях, если карантинные меры решат продлить в Казахстане, сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий Ершат Онгаров, передает zakon.kz.

Если карантин продлится до праздника Курбан айт включительно, то Айт намаз не будет проводиться в мечетях, — заявил Онгаров.

Он напомнил, что такая мера была во время Ораза айт – праздника по завершении священного месяца Рамазан, но Курбан айт – праздник жертвоприношения, которое можно совершать удаленно.

Жертвоприношения можно совершать удаленно, посредством заказа. Мы постараемся создать для этого все возможности, рассмотрим вопрос с акиматами. По времени жертвоприношения. Предполагается, что Курбан айт выпадает на 31 июля. С утра до заката на протяжении трех дней можно совершать жертвоприношение. Но хочу подчеркнуть, что шариат обязывает совершать жертвоприношение не всех, а только тех, у кого есть возможность, — подчеркнул замглавы ДУМК.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

В микрорайоне Костанай-2 этим летом сделают ливневки
Следующая новость

50 тысяч из фонда «Біргеміз» в районах получили не все социально-уязвимые категории