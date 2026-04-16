Курьеры и таксисты без гарантий: сенатор предложила защитить работников платформ

В Казахстане подняли вопрос защиты прав граждан, работающих через цифровые сервисы. С соответствующим депутатским запросом выступила сенатор Бибигуль Жексенбай.
По её словам, в стране стремительно растёт число людей, занятых на онлайн-платформах — в частности, в сфере доставки и пассажирских перевозок. По оценкам экспертов, таким способом зарабатывают около 394 тысяч человек.
Нет стабильности и защиты
Жексенбай отметила, что большинство таких работников остаются без базовых социальных гарантий. Их доход нестабилен, отсутствует страхование, а механизмы разрешения споров с платформами часто непрозрачны.
Сенатор подчеркнула, что международная практика показывает необходимость более чёткого регулирования платформенной занятости.
По её мнению, важно наладить работу цифровых и налоговых систем, синхронизировать государственные базы и предусмотреть механизмы исправления ошибочных долгов и штрафов, возникающих из-за технических сбоев.
Что предлагают изменить
Среди предложенных мер — учёт расходов работников, таких как топливо и ремонт, при расчёте социальных платежей.
Кроме того, сенатор выступила с рядом инициатив:
— разработать отдельный закон о платформенной занятости и закрепить статус «независимого работника»;
— установить минимальные стандарты почасовой оплаты;
— ввести обязательное коллективное страхование за счёт платформ;
— обязать сервисы раскрывать принципы распределения заказов;
— внедрить механизм пересмотра блокировок аккаунтов с участием человека и возможностью арбитража.
Зачем это нужно
По мнению Бибигуль Жексенбай, такие изменения позволят сделать рынок труда более прозрачным, усилить защиту прав граждан и создать условия для устойчивого развития платформенной экономики.
