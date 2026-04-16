Счётчики под контроль: в Казахстане вводят «умный» учёт воды

В Казахстане вступили в силу новые требования к приборам учёта водоснабжения и водоотведения. Изменения реализуются в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» и направлены на переход к полной цифровизации учёта воды.

Переход на «умные» технологии

Одной из ключевых задач проекта является внедрение приборов учёта с телеметрией — это позволит автоматически передавать данные без участия человека. В перспективе вся информация будет аккумулироваться в единой цифровой платформе ЖКХ «Smart Turmys».

Для передачи данных по всей стране утверждены единые технологии — NB-IoT и LoRaWAN. Они работают через сети мобильных операторов и обеспечивают стабильную связь, защиту информации и совместимость с государственной системой.

Как будут работать новые счётчики

Согласно обновлённым требованиям, каждый новый прибор учёта должен автоматически передавать данные в информационные системы. При этом предусмотрены:

— криптографическая защита информации

— разграничение доступа

— резервирование каналов связи

Также устройства должны поддерживать двустороннюю связь с цифровой платформой ЖКХ.

Дистанционное управление водой

Новые счётчики на вводах к абонентам будут оснащаться автоматическими запорными клапанами. Это позволит водоснабжающим организациям дистанционно управлять подачей воды — строго в рамках законодательства.

Менять старые счётчики не нужно

Важный момент: казахстанцам не придётся срочно менять уже установленные приборы. Исправные счётчики могут использоваться до окончания срока службы.

Новые требования распространяются только на первичную установку или замену вышедших из строя устройств. При этом производители обязаны обеспечивать гарантию не менее пяти лет.

Часть масштабной реформы

Новые правила закреплены приказом Министерства промышленности и строительства и вступили в силу 27 марта 2026 года.

Они являются частью масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры страны, рассчитанной до 2029 года. Проект направлен на повышение эффективности, прозрачности и качества услуг для населения.

