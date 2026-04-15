Несовершеннолетние и риски: выпускные банкеты в Казахстане под критикой

В Казахстане вновь подняли тему проведения выпускных банкетов для школьников. Свою позицию по этому поводу озвучила вице-министр просвещения Шынар Акпарова 16 апреля 2026 года в кулуарах Мажилиса.

Рекомендация, а не запрет

По словам Акпаровой, ежегодно Министерство просвещения выпускает приказ, в котором не рекомендуется проводить масштабные выпускные мероприятия — как в стенах школ, так и за их пределами.

Основная причина — безопасность детей, так как большинство выпускников остаются несовершеннолетними. Ведомство делает ставку на ответственность родителей и совместный контроль со стороны школ и органов образования.

Риски и последствия

Как отметила вице-министр, в прошлые годы после подобных мероприятий фиксировались дорожно-транспортные происшествия с участием подростков. Именно поэтому власти призывают отказаться от пышных банкетов.

Вопрос воспитания и расходов

Акпарова также подчеркнула, что подобные мероприятия зачастую требуют значительных финансовых затрат со стороны родителей, но при этом не несут долгосрочной ценности для самих выпускников.

По её мнению, важнее сосредоточиться на воспитании и формировании у школьников жизненных ориентиров, которые пригодятся им в будущем.

