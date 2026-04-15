Весна с сюрпризом: туман и порывистый ветер в Костанайской области

В Костанайской области ожидается переменная облачность без осадков. Однако в отдельных районах синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях.

Туман и сильный ветер

На западе и севере области возможен туман. Ветер северо-западный — 9–14 м/с, на востоке и юге порывы усилятся до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3–8 градусов мороза, днём потеплеет до 10–15 градусов выше нуля.

Погода в Костанае

В Костанае прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный — 9–14 м/с.

Ночью температура опустится до 3–5 градусов мороза, днём воздух прогреется до 11–13 градусов тепла.

