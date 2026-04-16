Самовольно и опасно: в Костанае перекрыли проезд во дворе

В одном из дворов Костаная на улице Каирбекова жители установили бетонный блок прямо на проезжей части. Конструкцию специально покрасили в два цвета, чтобы её было видно водителям. По словам местных, сделали это ради безопасности детей.

«Машины носятся — опасно для детей»

Как рассказывают жители, после обустройства детской площадки двор стал проездным. Машины заезжают с соседних улиц, а вечером движение только усиливается.

Житель Костаная Рафаэль отмечает:

«Вечером движение… молодёжь носится — рано или поздно собьют ребёнка»

Однако специалисты подчёркивают: самовольная установка подобных препятствий — нарушение закона.

Преграды мешают спасателям

Проблема перекрытых дворов сейчас находится на особом контроле. Поводом стала трагедия в Астане, где пожарные не смогли оперативно подъехать к горящему дому — погибли дети.

В Костанае спасатели также сталкиваются с подобными ситуациями. Об этом говорит заместитель начальника управления по чрезвычайным ситуациям Костаная Руслан Базарбаев:

«Это затрудняет действия наших сотрудников… влияет на спасение людей»

По словам специалистов ДЧС, такие блоки напрямую влияют на скорость реагирования экстренных служб.

Препятствия будут сносить

В случае выявления незаконных конструкций их демонтируют в срочном порядке.

Жителям напоминают: если необходимо ограничить движение во дворе, есть законные способы.

Что можно вместо блоков

Как пояснил специалист отдела ЖКХ Костаная Руслан Ахметжанов, вместо бетонных преград можно установить альтернативные конструкции:

«Если хотите установить конструкцию… должен быть оформлен кондоминиум»

Такие решения необходимо согласовать с полицией, ДЧС и службой скорой помощи.

Решение ищут на уровне страны

В МЧС также рассматривают дополнительные меры для обеспечения проезда спецтехники. В пилотном режиме в Алматы уже тестируют эвакуаторы для освобождения дворов от неправильно припаркованных автомобилей.

Если практика окажется эффективной, её могут внедрить по всему Казахстану.

▶

