Курят за рулем и грубят. На водителей автобусов жалуются костанайцы

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Один из актуальных вопросов, с которым жители города стали чаще обращаться в Айкомек, это автобусные перевозки. За эту неделю поступило больше 100 жалоб. Этот вопрос обсудили на аппаратном совещании в городском акимате.
Водители автобусов отклоняются от маршрута, курят за рулем и грубо обращаются с пассажирами. Самые проблемные автобусы, на которые поступило больше всего жалоб, № 2, 8,10,11,18 и 105.
«Кому мы платим деньги бюджетные, а перевозчикам мы закрываем 100%. Соответственно надо требовать работу, должны быть новые автобусы. Купили сейчас более 60-ти автобусов новых. Автопарк надо менять, и отношения к людям водителей. Менять надо как , поднимать заработную плату, не помогает если то менять водителей», — высказался аким Костаная.
Отделу ЖКХ поручили в очередной раз провести работу со всеми перевозчиками.