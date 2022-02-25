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Курс доллара ещё вырос

Фото из открытых источников

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Доллар продолжает расти по отношению к тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Казахстанской фондовой биржи (KASE).

По итогам утренних торгов средневзвешенный курс доллара составил 472,24 тенге, повысившись на 6,23 тенге. Отметим, что официальный курс доллара Национального банка на 25 февраля составляет 465,99 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 467,43 тенге, продажи — 472,46 тенге. В обменниках Нур-Султана американскую валюту покупают в среднем по 465,49 тенге, продают по 470,90 тенге.
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