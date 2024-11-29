Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов рассказал, как изменения курса доллара скажутся на ценах на продукты питания, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Глава Нацбанка отметил, что изменение курса доллара может влиять на товары, импортируемые из других стран. Однако цены на продукты, по его словам, не зависят от курса доллара.

«Цена на продукты питания я бы отнёс как раз-таки к тем товарам, по которым у нас самообеспеченность. То есть все-таки за эти годы Министерство сельского хозяйства вместе с рынком, с фермерами обеспечило продукты. У нас самообеспечность по большей части товаров. Поэтому именно здесь я бы не ожидал какого-то изменения цен», — сказал Сулейменов.

Он рекомендовал казахстанцам сильно не фиксироваться на цифре 500 тенге за доллар.

«Курс 498-495 тенге за доллар у нас уже стоит около трех недель. Он сейчас стоит на уровне 507 тенге. Разница 10 тенге. 10 тенге к 500 — это 2%. 500 тенге за доллар — это психологическая цифра. Это 2%-ое ослабление тенге в течение последних трех недель каким-то образом повлияет, естественно, не таким паническим. Поэтому я бы не сильно волновался о том, что мгновенно поменяются цены, тем более на продукты питания», — сказал Сулейменов.

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