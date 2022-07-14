Курс доллара превысил 480 тенге в обменниках

Курс доллара превысил отметку в 480 тенге в обменных пунктах Казахстана. Об этом свидетельствуют данные Kurs.kz, передает Tengrinews.kz.

По данным на 14.15, обменные пункты Нур-Султана продают американскую валюту за 479-480 тенге, покупают за 475-476 тенге.

В Алматы доллар продают за 480-482 тенге, покупают за 475-476 тенге.

Официальный курс доллара в четверг равен 475,91 тенге.

13 июля средний курс покупки доллара в обменниках Алматы был равен 473,94 тенге, продажи — 478,22 тенге. В обменниках Нур-Султана американскую валюту покупали в среднем по 472,66 тенге, продавали по 475,81 тенге.

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