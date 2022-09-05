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Курс доллара продолжает расти на торгах

Доллар продолжает расти по отношению к тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Казахстанской фондовой биржи (KASE).

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 472,63 тенге, повысившись на 0,27 тенге. Отметим, что официальный курс Национального банка на 3-5 сентября составляет 472,47 тенге за доллар.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 471,81 тенге, продажи — 476,04 тенге. В обменниках Нур-Султана американскую валюту покупают в среднем по 469,42 тенге, продают по 473,47 тенге.

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