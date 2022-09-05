Курс доллара продолжает расти на торгах

Доллар продолжает расти по отношению к тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Казахстанской фондовой биржи (KASE).
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По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 472,63 тенге, повысившись на 0,27 тенге. Отметим, что официальный курс Национального банка на 3-5 сентября составляет 472,47 тенге за доллар.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 471,81 тенге, продажи — 476,04 тенге. В обменниках Нур-Султана американскую валюту покупают в среднем по 469,42 тенге, продают по 473,47 тенге.
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