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Курс доллара продолжает расти

Фото из открытых источников

Курс доллара продолжает расти по отношению к тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные биржи KASE.

По итогам утренней сессии на торгах средневзвешенный курс доллара составил 429,16 тенге, повысившись на 1,55 тенге. Отметим, что официальный курс доллара на 20 мая составляет 427,54 тенге.

По данным Kurs.kz, в обменниках Алматы доллар продают в среднем по 429,81 тенге, покупают по 422,25. В обменниках Нур-Султана средний курс продажи равен 429,06, покупки — 427,99 тенге.
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