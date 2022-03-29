Курс доллара снизился еще на 10 тенге на торгах

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Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 473,61 тенге, снизившись еще на 10,13 тенге, передает zakon.kz.
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Средневзвешенный курс китайского юаня составляет 76,28 тенге, средневзвешенный курс российского рубля вырос до 5,20 тенге.
Торгов по евро не проводилось в последние дни, его курс установлен Нацбанком в 531, 87 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 465-474 тенге, евро – 518-525 тенге, рос. рубль – 5,1-5,6 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 29 марта.
Апрельские фьючерсы на нефть WTI понизились на 1,40%, составив $104,48 за баррель.
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле снизились на 1,33% — до $108,03 за баррель.
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