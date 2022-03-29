Курс доллара снизился еще на 10 тенге на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 473,61 тенге, снизившись еще на 10,13 тенге, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня составляет 76,28 тенге, средневзвешенный курс российского рубля вырос до 5,20 тенге.

Торгов по евро не проводилось в последние дни, его курс установлен Нацбанком в 531, 87 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 465-474 тенге, евро – 518-525 тенге, рос. рубль – 5,1-5,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 29 марта.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI понизились на 1,40%, составив $104,48 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле снизились на 1,33% — до $108,03 за баррель.

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