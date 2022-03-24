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Курс доллара снизился еще почти на 10 тенге

tengrinews.kz

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Курс доллара снизился еще почти на 10 тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Казахстанской фондовой биржи (KASE).

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 495,43 тенге, снизившись на 9,93 тенге. Отметим, что на утренних торгах курс доллара составил 501,49 тенге.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 491,08 тенге, продажи — 496,43 тенге. В обменниках Нур-Султана американскую валюту покупают в среднем по 490,50 тенге, продают по 496,10 тенге.
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