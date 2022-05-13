Курс доллара упал на 7 тенге

Доллар продолжает падать по отношению к тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Казахстанской фондовой биржи (KASE).
По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 427,84 тенге, снизившись на 7,13 тенге. Отметим, что официальный курс доллара Национального банка на 13 мая составляет 434,76 тенге.
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