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Курс доллара упал на 7 тенге

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Доллар продолжает падать по отношению к тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Казахстанской фондовой биржи (KASE).

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 427,84 тенге, снизившись на 7,13 тенге. Отметим, что официальный курс доллара Национального банка на 13 мая составляет 434,76 тенге.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 432,42 тенге, продажи — 438,42 тенге. В обменниках Нур-Султана американскую валюту покупают в среднем по 432,03 тенге, продают по 435,42 тенге.
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