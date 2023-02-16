Курс доллара упал

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Доллар продолжает падать по отношению к тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Казахстанской фондовой биржи (KASE).
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По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 444,09 тенге, снизившись на 3,19 тенге. Отметим, что официальный курс Национального банка на 16 февраля составляет 447,29 тенге за доллар.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 446,36 тенге, продажи — 450,03 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 444,59 тенге, продают по 447,98 тенге.