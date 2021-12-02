Курс доллара в Казахстане достиг максимума с апреля прошлого года

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 2 декабря курс доллара составил 435,76 тенге, передает informburo.kz
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За сутки доллар подорожал на 1,56 тенге, за месяц – на 8,13 тенге. В обменных пунктах Казахстана доллары покупают по 437,5–438,5 тенге, продают по 439 тенге. По данным Kurs.kz, в некоторых обменниках Нур-Султане по-прежнему нет долларов в продаже.
Курс рубля на KASE вырос до 5,97 тенге (плюс 0,09 тенге).
30 ноября цена на нефть Brent с поставкой в феврале на бирже ICE составляет 70,28 доллара за баррель.
Цены на «чёрное золото» растут в ожидании сегодняшнего заседания ОПЕК+, сообщает АНГИ. Альянс собирается определить, возможно, чуть изменив первоначальные планы, параметры соглашения об ограничении добычи нефти.
Сейчас альянс ежемесячно наращивает на 400 тысяч баррелей в сутки свою добычу, которую в мае прошлого года сократил на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного реакцией на распространение Covid-19 в разных странах.
Кроме того, по словам аналитиков ANZ, цены на нефть растут, поскольку опасения рынка по поводу штамма «Омикрон», похоже, ослабли.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области