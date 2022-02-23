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Курс доллара в Казахстане вырос еще на 3,23 тенге

Фото из открытых источников

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Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 437,35 тенге, поднявшись еще на 3,23 тенге, передает Zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437-439 тенге, евро – 494-497 тенге, рос. рубль – 5,55-5,63 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 23 февраля.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,37%, составив $92,27 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле поднялась на 0,31% — до $94,14 за баррель.

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