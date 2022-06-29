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Курс рубля повысился на KASE и в обменниках Казахстана

24.kz

Курс рубля на бирже и в обменных пунктах Казахстана повысился.

По итогам торгов на KASE курс рубля 29 июня составил 9,13 тенге, по инструменту RUBKZT_TOM объём торгов составил 921,9 млн рублей, всего заключили 24 сделки, передает informburo.kz

По данным kurs.kz, в обменных пунктах Казахстана рубли покупают по 7,6–7,8 тенге, продают – по 8–8,4 тенге. Это выше вчерашнего курса, установленного обменниками. В столице обменные пункты продают рубли чуть дешевле – по 7,8–7,9 тенге.

Официальный курс рубля, установленный Нацбанком на 29 июня, составил 8,61 тенге.

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