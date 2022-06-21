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Курс рубля превысил 8 тенге

24.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 448,32 тенге, поднявшись на 4,57 тенге, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля вырос на 0,34 тенге и составил 8,26 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос, до 66,91 тенге (+0,61).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,5-452 тенге, евро – 470-477 тенге, рос. рубль – 7,05-7,35 тенге.

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