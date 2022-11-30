Курс тенге к доллару на 2023 год спрогнозировал ЕАБР

Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал макроэкономический прогноз для шести государств-участников на 2023 год, передает Tengrinews.kz.

Аналитики банка ожидают дальнейшую адаптацию экономик стран региона к изменившимся условиям. Прогнозируется следующая экономическая динамика в 2023 году: сокращение ВВП России — на 2 процента, рост ВВП Армении — на 4,2 процента, Беларуси — на 0,3 процента, Казахстана — на 4,2 процента, Кыргызстана — на 3,5 процента и Таджикистана — на 6,5 процента.

В Казахстане денежно-кредитная политика будет направлена на снижение проинфляционных рисков. Аналитики ЕАБР прогнозируют, что в конце 2023 года базовая ставка в Казахстане сложится около 14 процентов.

Эксперты также ожидают постепенное ослабление российского рубля к доллару в 2023 году.

«Сформированная в текущем году переоцененность рубля будет уменьшаться по мере сжатия профицита внешней торговли. Среднегодовой курс российского рубля к доллару прогнозируется около 68,4 в 2023 году. Динамика курса казахстанского тенге в 2023 году приобретет более стабильный характер и будет складываться в большей степени под действием фундаментальных факторов. Умеренное ослабление тенге ожидается в условиях сдержанного роста экспорта и повышения объемов импорта», — говорится в публикации.

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