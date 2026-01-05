Национальный банк Казахстана опубликовал информационное сообщение о текущей ситуации на валютном рынке, передает zakon.kz

Укрепление тенге и рост торгов

По итогам декабря 2025 года курс тенге укрепился на 1,3% — до 505,73 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц вырос с 280 млн до 359 млн долларов, а общий объем операций составил 7,9 млрд долларов.

Итоги 2025 года

В целом за 2025 год национальная валюта укрепилась на 3,7% — с 525,10 до 505,73 тенге за доллар. Общий объем торгов достиг 63 млрд долларов, увеличившись на 15% в годовом выражении. В Нацбанке отметили, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и геополитической обстановки.

Курсовая политика

Регулятор подчеркнул, что продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накопление дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.

Продажи валюты из Национального фонда

В декабре 2025 года для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет и финансирования строительства магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал из Национального фонда было продано 400 млн долларов. Это составило около 5% от общего объема торгов, или порядка 18 млн долларов в день. Всего за 2025 год из Нацфонда было реализовано 8,2 млрд долларов. В январе 2026 года ожидается продажа валюты в объеме от 350 до 450 млн долларов.

Операции зеркалирования

В рамках операций зеркалирования в декабре было стерилизовано 475 млрд тенге. По итогам 2025 года продажи иностранной валюты из золотовалютных резервов в рамках данного механизма составили 7 млрд долларов. В первом квартале 2026 года планируется продажа валюты на сумму, эквивалентную около 1,1 трлн тенге, для нейтрализации избыточной ликвидности.

Интервенции и рыночный нейтралитет

В Нацбанке подчеркнули, что валютные интервенции в декабре не проводились. Все операции со средствами Национального фонда, а также механизмы зеркалирования осуществлялись с соблюдением принципа рыночного нейтралитета.

Валютная выручка и пенсионные активы

Объем обязательной продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора по итогам декабря составил около 315 млн долларов. Покупка иностранной валюты в инвестиционный портфель пенсионных активов ЕНПФ в декабре и январе не проводилась и не планируется.