Курс тенге переживает самое сильное дневное ослабление с августа прошлого года

Обменный курс USDKZT сегодня ослаб внутри одного торгового дня уже на 1,6%, что является самым сильным однодневным ослаблением курса тенге с августа 2023 года. Об этом сообщает экономист Галымжан Айтказин в своем телеграмм-канале.

Напомним, что тогда курс откатывался постепенно от сильного укрепления летом. То есть, текущая динамика курса тенге объясняется не только падением объемов трансфертов из Нацфонда, когда продаётся инвалюта на бирже и повышается спрос на тенге, и сезонным фактором, а именно рост импортного спроса, а значит и долларов США для их покупки.

«Но, важно учитывать и предыдущее накопленное укрепление курса, которое даже невооружённым взглядом выглядит чрезмерным. Поэтому, крайне опасно накапливать курсовой дисбаланс за счет внутреннего фактора, что чревато более резкой динамикой, например ослабления, как сейчас, в последующем и со всеми вытекающими рисками для экономики», — говорится в авторском телеграм-канале Галымжана Айтказина.

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