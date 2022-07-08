Курс выше 500 тенге за доллар неизбежен – экономист

Доллар в обменниках торгуют по 470-480 тенге. Резкий скачок курса американской валюты аналитики связывают с проблемами главной экспортной трубы Казахстана.

Как будет меняться ситуация дальше? Будет ли укрепляться тенге? И до каких высот может подпрыгнуть доллар? Об этом в интервью «31 каналу» рассказал экономист Рахим Ошакбаев, директор центра прикладных исследований Talap.

– Рахим, повлияло ли на рост доллара решение российского суда о приостановлении работы нефтепровода КТК, по которому казахстанская нефть через территорию России уходит на экспорт в другие страны?

– Я думаю, безусловно это повысило нервозность участников валютного рынка с учётом того, что нам запретили транспортировку нефти. Сколько продлится эта ситуация, никто не знает. Возможно, за этим есть политическая подоплёка. Это означает, что мы будем получать гораздо меньше или не будем получать экспортную выручку, соответственно, мы не сможем участвовать в валютных торгах через интервенции. И это означает, что

национальная валюта де-факто обречена на дальнейшее обесценение.

– Звучат также мнения, что это спекулятивный скачок. Как считаете вы?

– Рыночный спрос и предложение отражают ожидание игроков. Сейчас ожидания очень пессимистические. И они имеют основания. Я бы не стал говорить о девальвации, я бы сказал о нормальной, закономерной, адекватной реакции на то, что у нас происходит с остановкой КТК.

– Стоит ли осуществлять валютные интервенции, как это было в марте?

– Предположу, что, скорей всего, Национальный банк не будет осуществлять интервенции и даст возможность валюте падать столько, сколько она будет падать. Мы видели, что в обменниках курс доходил до 560 тенге (весной. – Ред.). Поэтому есть основания ожидать курс 500+.

С учётом того, что у нас политика якобы свободно плавающего обменного курса (на самом деле курс регулируется), и с учётом того, что уровень компетенции регулятора сейчас сильно упал, на мой взгляд, 500+ будет неизбежно. Вопрос – когда.